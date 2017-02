De ce Ziarul de Gardă are acest nume?

Din când în când, cine­va încear­că să fure nume­le ZdG şi să se folo­seas­că de el. Marţi, un citi­tor ne-a infor­mat că o pagi­nă web-fantomă cu nume­le ziaruldegarda.com îşi bate joc de jur­na­lis­mul on-line.

Aces­te ata­cu­ri dez­gus­tă­toa­re au o latu­ră pozi­ti­vă, ne aduc mereu cu gân­dul la ziua în care acest ziar a fost cre­at. E ca şi cum ţi-ai amin­ti des­pre naş­te­rea unui copil, care chiar dacă ţi-a dat bătăi de cap, te bucu­ră.

În 2004, Ane­ta Gro­su și cu mine aveam deja câte­va expe­rienţe de mun­că fru­moa­se, cap­ti­van­te, dar toa­te cu final trist. Lucra­sem împre­u­nă la Tele­vi­ziu­nea de Stat, apoi la pri­ma tele­vi­ziu­ne pri­va­tă din R. Mol­do­va, „Cata­lan”, apoi la pri­mul coti­dian pri­vat din R. Mol­do­va, Flux. Pes­te tot inves­ti­sem ener­gie, încre­de­re şi dorinţă enor­mă de a face pre­să libe­ră. Pes­te tot ni s-a pro­mis că se poa­te, doar că, în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le, acest lucru nu se mai putea. Am ple­cat de pes­te tot cu marea împli­ni­re de a face ceva în ce am cre­zut şi cu marea dezi­lu­zie de a ne fi abu­za­te aştep­tă­ri­le.

Era mar­tie 2004. Am decis că nu mai vrem să avem niciun fel de patron, care s-ar putea trans­for­ma ori­când în unul poli­tic. Am decis să fim pro­pri­ii noş­tri stă­pâ­ni, să facem un ziar al nos­tru. Împre­u­nă cu câte­va cole­ge am mers la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), căci ni s-a spus că aco­lo poa­te fi înre­gis­trat un ziar. Veni­sem de aca­să cu tema pre­gă­ti­tă, adi­că cu denu­mi­rea zia­ru­lui. Ante­ri­or, împre­u­nă cu Ane­ta, fuse­sem cores­pon­den­te de la Chi­şi­nău ale zia­ru­lui Ade­vă­rul din Româ­nia, era bun, ne plă­cea, voiam şi în Mol­do­va aşa ceva. Ni s-a spus că este deja înre­gis­trat aşa un ziar în Mol­do­va. „Cum? Noi sun­tem cores­pon­den­te la Chi­şi­nău! Noi am între­bat la Bucu­reş­ti, ei nu au şi încă nu pre­co­ni­zea­ză să des­chi­dă un ziar aici”, am între­bat. Răs­pun­sul a fost ferm: nu aveţi drep­tul să înre­gis­tra­ţi un ziar cu nume­le Ade­vă­rul. Am între­bat de Rea­li­ta­tea. Era şi Rea­li­ta­tea înre­gis­tra­tă. La Soro­ca. Şi Impac­tul. Şi Coti­dia­nul. Şi Curen­tul. Atun­ci am aflat pen­tru pri­ma dată că în R. Mol­do­va sunt înre­gis­tra­te zeci de zia­re care nu au apă­rut nici­o­da­tă, nici până atun­ci, nici după asta. Deşi nu apă­reau, ni s-a inter­zis să uti­li­zăm ori­ca­re din­tre aces­te nume. Eram într-un impas. Nu voiam să ple­căm de la CÎS fără să lăsăm cere­rea de înre­gis­tra­re a unui ziar, dar cum să se numeas­că?

Ne-am retras într-un colţ şi am înce­put a jon­gla cuvin­te­le. Şti­am că vrem să facem inves­ti­ga­ţii şi jur­na­lism res­pon­sa­bil. Am ajuns la două denu­mi­ri, din câte 3 cuvin­te: Zia­rul de Gar­dă sau Gaze­ta de Veghe. Nu ne plă­cea niciu­na prea mult, dar repre­zen­ta esenţa a ceea ce vrem să facem. La CÎS lucra atun­ci Inga Dru­ţă, şti­am că a făcut filo­lo­gia, şi am întrebat-o care denu­mi­re sună mai bine. Ne-a zis sub­til că ”de veghe” ar adu­ce a pri­ve­ghi. Aşa am rămas la denu­mi­rea „Zia­rul de Gar­dă”.

Nume­le zia­ru­lui nu ne-a plă­cut vreo doi ani. Ne-am tot pro­mis că vom cău­ta alt nume, mai bun, şi într-o zi îl vom rede­nu­mi. Dar tim­pul tre­cea, tira­jul cre­ş­tea, rămâ­neam sin­gu­rul ziar de inves­ti­ga­ţii şi nume­le deve­nea tot mai dis­tinct, tot mai apre­ciat. Deve­ni­sem mem­bri ai API, ai unor orga­ni­za­ţii inter­na­ţio­na­le de media, nume­le Zia­rul de Gar­dă era pro­nu­nţat la foru­ri naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le, la TV, la Radio, în alte zia­re, pe pagi­ni web.

Nu ne-am gân­dit vreo­da­tă că cine­va poa­te să ne fure nume­le, pen­tru că era prea spe­ci­fic. Într-o zi, API ne-a soli­ci­tat să pri­mim un sta­gi­ar din Româ­nia. Avu­sem deja sta­gi­a­ri din SUA, Can­a­da, Marea Bri­ta­nie, Chi­na. Desi­gur că un sta­gi­ar din Româ­nia era bine­ve­nit. A venit. A stat cu noi mai mul­te zile, am vor­bit româ­neş­te, am băut ceai din ace­ea­şi cană, am răs­puns la toa­te între­bă­ri­le. După ce a ple­cat, pes­te o vre­me, aud că ZdG e citat într-un con­text stra­niu la TV, şti­am că ZdG nu a publi­cat o ast­fel de şti­re. Când am veri­fi­cat pe net, şti­rea con­tro­ver­sa­tă cita un site din Româ­nia ziaruldegarda.ro. Fos­tul prac­ti­cant şi-a atri­bu­it denu­mi­rea, fără să ne între­be.

Pes­te o vre­me, un con­cu­rent elec­to­ral a decis să îşi atri­bu­ie şi el Zia­rul de Gar­dă, de data aceas­ta – vari­an­ta tipă­ri­tă. S-a chel­tu­it, a tipă­rit un tiraj de edi­ţii fal­se cu denu­mi­rea ZdC, folo­sind însem­ne­le gra­fi­ce şi sim­bo­li­ca zia­ru­lui nos­tru. Am făcut plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ră. Anche­ta a durat lung, atât cât să uite toţi de ea, iar bene­fi­ci­a­rul final să avanse­ze, ajun­gând astăzi şef de stat.

Marţi, 21 febru­a­rie 2017, un citi­tor ne-a infor­mat că pe inter­net a apă­rut o nouă pagi­nă web cu titlul Ziaruldegarda.com. A fost trist să aflăm cine a cre­at acest pseudo-ziaruldegardă. La acest aspect vom reve­ni cu o inves­ti­ga­ţie sepa­ra­tă. Cu acest pri­lej, am reve­nit iară­şi la „copi­lă­ria” ZdG şi la bunul nume pe care şi l-a făcut în timp, un nume pe care vor să-l stă­pâ­neas­că mulţi poli­ti­cie­ni cu nume pătat.

Marţi, ne-a tele­fo­nat un abo­nat de la Cimi­ş­lia, Sera­fim Popu­şoi. Voia să ne spu­nă că i-a plă­cut un arti­col şi s-a expri­mat cam aşa: „În nr.5 al zia­ru­lui Dvs., scu­za­ţi, nu zia­rul Dvs., zia­rul nos­tru”. De 13 ani, nume­le „Zia­rul de Gar­dă” vine la pachet cu sim­pa­tia şi încre­de­rea publi­cu­lui pen­tru care lucrăm. Ori­ci­ne poa­te fura nume­le, dar dra­gos­tea citi­to­ri­lor nu o poa­te fura nime­ni. Nici nu o poa­te cum­pă­ra.